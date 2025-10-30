Elche rinde homenaje a Diego Quiles y le dedicará un paseo anexo al Martínez Valero

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la designación del espacio existente en el interior del Paseo de Atzavares, en el entorno del estadio Martínez Valero, al expresidente del Elche Diego Quiles Navarro. El empresario fallecía el pasado domingo a los 83 años.

Según el alcalde Pablo Ruz, con esta designación se trata de reconocer la figura de una persona “que tanto hizo por el Elche y su ciudad". El Ayuntamiento considera justo dedicar un espacio público a la memoria de Diego Quiles Navarro en su condición de figura relevante de la historia reciente de la ciudad.

Diego Quiles fundó en 1977 la empresa Kelme, que se convirtió en todo un símbolo nacional e internacional del sector del calzado ilicitano y del equipamiento deportivo. Además de su perfil destacado como empresario, siempre demostró una especial sensibilidad para con el deporte local, y de hecho apoyó la práctica de distintas disciplinas deportivas como es el caso del ciclismo.

Su papel en el Elche le convierte en uno de los presidentes más destacados de la entidad franjiverde. Bajo su mandato se lograron tres ascensos de categoría. Uno de ellos a Primera División en el curso 1983-1984. Estuvo en dos etapas distintas al frente del club y fue una figura clave para evitar la desaparición y en la conversión del Elche en una SAD.