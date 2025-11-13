El PP de Elche responde al PSOE sobre Las Clarisas e insiste en que la Generalitat sufragará su transformación en museo

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Elche, Irene Ruiz (PP), ha desmentido la denuncia hecha pública por el PSOE este pasado miércoles en la que los socialistas han asegurado que, en virtud de una respuesta parlamentaria en Les Corts, la Conselleria de Cultura ha confirmado, a juicio del PSOE, que no se va a hacer cargo de la ejecución del proyecto de transformación del antiguo convento de Las Clarisas de Elche en sede del Museo Valenciano de Arte Moderno, tal y como ha prometido el PP.

Irene Ruiz ha acusado al PSOE de “intentar embarrar” en torno a un asunto del que ha explicado que ya hay firmado con la administración autonómica un convenio que garantiza la dotación por parte de la Generalitat Valenciana de 200.000 euros para sufragar el coste de la redacción del Proyecto Básico de esa actuación.

Ese convenio, según ha explicado la concejala de Cultura está rubricado el conseller José Antonio Rovira, titular de la cartera autonómica de Cultura.

Irene Ruiz ha añadido que los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2026 contemplarán “una línea directa” para ejecutar el proyecto.

La concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Elche ha recordado que durante el pasado mandato el PSOE pensó en transformar en un establecimiento hotelero el edificio del convento de La Merced.