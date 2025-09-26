El Elche, a remolque a domicilio pero con reacción

El Elche sigue invicto tras seis jornadas. En Pamplona todo apuntaba al fin de la imbatibilidad, pero apareció Adrià Pedrosa para impedirlo sobre la bocina. El cuadro de Eder Sarabia volvió a hacer gala de su capacidad de reacción: otro partido que se empieza perdiendo y en el que se acaba rascando algo positivo.

Hasta ahora, el Elche ha empezado por detrás en el marcador en todos los partidos fuera de casa: Atlético de Madrid, Sevilla y Osasuna. En el Metropolitano fue Rafa Mir quien neutralizó el tanto de Sorloth; en el Pizjuán se rozó la victoria tras remontar; y en El Sadar se salvaron los muebles en el 91'.

La capacidad para sobreponerse a los golpes está llamando la atención. Al Elche ni mucho menos le está pesando su condición de recién ascendido. Es la revelación hasta el momento en Primera División y se mantiene en quinta posición con diez puntos sumados de dieciocho posibles.

Contra el Betis, en el Martínez Valero, también se empezó perdiendo. Ruibal adelantó a los verdiblancos y el partido parecía caer del lado del Betis, pero Germán Valera puso la igualada. En los dos choques en los que el Elche ha sumado los tres puntos, no ha encajado gol.

El Elche siempre marca

Otro dato positivo es que el Elche ha anotado en los seis partidos diputados hasta la fecha. Rafa Mir, con tres tantos, encabeza la lista de goleadores. La mala suerte ha impedido que el de Cartagena lleve más goles, puesto que el larguero ha evitado que viese puerta en las dos últimas jornadas.

El portugués André Silva, con dos dianas, le sigue en la tabla. Adrià Pedrosa se estrenó como goleador en tierras navarras. El Elche ya mira al Celta de Vigo con la intención de seguir invicto. Los gallegos llegará al duelo del domingo tras caer frente al Stuttgart, en Alemania, en Europa League.