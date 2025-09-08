Elche tramita casi 500 matriculaciones fuera de plazo en el inicio del curso 2025-2026

Este lunes 8 de septiembre ha comenzado el curso 2025-2026 en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y en las universidades.

La vuelta al cole tras las vacaciones de verano se ha producido en Elche para en torno a 19.600 escolares de Infantil y Primaria, así como para cerca de 10.000 estudiantes en Secundaria y unos 3.200 en Bachillerato.

Las cifras son provisionales por cuanto, como es habitual, se están registrando numerosas matriculaciones sobrevenidas, fuera de plazo. En este sentido, en los últimos días se ha registrado la matriculación de más de 250 niños y niñas en Primaria, así como a 220 estudiantes en Secundaria.

Escuelas infantiles municipales

El curso comienza también en las escuelas infantiles dependientes de la Conselleria de Educación, pero no en las municipales del Ayuntamiento de Elche donde, con motivo de las obras de instalación de climatización, el inicio del curso se ha pospuesto hasta dentro de siete días, hasta el lunes de la semana que viene, día 15.

Universidades

Como novedad en este curso 2025-2026, también han comenzado las clases en los cuatro campus de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, donde se han registrado 2.000 nuevos alumnos respecto al pasado curso y cuatro nuevas titulaciones.

En la Universidad Cardenal Herrera CEU el curso ha arrancado con cerca de 2.200 alumnos, lo que supone un 15 % más que los matriculados el pasado curso.

Formación de Personas Adultas

En Formación de Personas Adultas, las clases comenzarán el día 15 de septiembre, que es lo mismo que ocurrirá en enseñanzas Artísticas de Música y Danza, así como enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Régimen Especial.

En enseñanzas de idiomas arrancarán el 25 de septiembre.