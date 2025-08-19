Hasta el 15 de agosto

Elche registra un 11 % de incremento en las atenciones de visitantes en los puntos de información turística

La mayoría ciudadanos que han acudido a esos servicios ha sido de procedencia nacional

David Alberola García

Elche |

En torno de la Oficina Municipal de Turismo en el centro de Elche.
En torno de la Oficina Municipal de Turismo en el centro de Elche. | Onda Cero Elche

Los distintos puntos de información turística de Elche han atendido desde el mes de junio hasta el 15 de agosto más de 20.000 ciudadanos y ciudadanas, lo que supone un incremento del 11 % respecto al mismo periodo del pasado año.

Así lo ha destacado este martes el área de Turismo del Ayuntamiento de Elche que ha explicado que por las oficinas de turismo, el centro de recepción de visitante del Año Jubilar de la Plaça de Baix y el punto de información turística de la plaza Glorieta ha pasado turistas de origen nacional, principalmente provenientes de Comunitat Valenciana, Madrid, Cataluña, Andalucía, Murcia y Castilla La Mancha.

En el apartado de visitantes extranjeros, han predominado los de Francia, Reino Unido y Alemania, además de Bélgica y Holanda.

Datos de la página web de Visitelche

Por otro lado, la página web de Visitelche ha recibido durante la campaña de promoción de fiestas más de 350.000 consultas, en torno a un 150 % más que el pasado año.

Además, las redes sociales de Visitelche han alcanzado más de 800.000 impresiones de los contenidos publicados sobre las fiestas de agosto.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer