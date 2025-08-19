Elche registra un 11 % de incremento en las atenciones de visitantes en los puntos de información turística

Los distintos puntos de información turística de Elche han atendido desde el mes de junio hasta el 15 de agosto más de 20.000 ciudadanos y ciudadanas, lo que supone un incremento del 11 % respecto al mismo periodo del pasado año.

Así lo ha destacado este martes el área de Turismo del Ayuntamiento de Elche que ha explicado que por las oficinas de turismo, el centro de recepción de visitante del Año Jubilar de la Plaça de Baix y el punto de información turística de la plaza Glorieta ha pasado turistas de origen nacional, principalmente provenientes de Comunitat Valenciana, Madrid, Cataluña, Andalucía, Murcia y Castilla La Mancha.

En el apartado de visitantes extranjeros, han predominado los de Francia, Reino Unido y Alemania, además de Bélgica y Holanda.

Datos de la página web de Visitelche

Por otro lado, la página web de Visitelche ha recibido durante la campaña de promoción de fiestas más de 350.000 consultas, en torno a un 150 % más que el pasado año.

Además, las redes sociales de Visitelche han alcanzado más de 800.000 impresiones de los contenidos publicados sobre las fiestas de agosto.