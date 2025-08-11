Elche reduce el consumo diario de agua, siendo un 26,62 % inferior a la media de la C. Valenciana

Elche consigue reducir el consumo diario de agua en los hogares, alcanzando una media de 102 litros por habitante y día. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se encuentra en un 26,62 % menos que la media de la Comunidad Valenciana (139 litros) y un 20,31 % menos que la media nacional (128 litros).

Esta reducción en el consumo se atribuye tanto a la concienciación ciudadana como a las acciones de información y avisos llevados a cabo por la empresa Aigües d’Elx, durante el periodo de julio 2024 a junio 2025. Estos se hicieron por SMS, correo electrónico y correo postal; además, en ocasiones, y por falta de respuesta de los abonados, realizaron ellos mismos el cierre de la llave de paso para evitar el consumo continuado y el aumento del importe en la factura.

Otras medidas han sido promocionar a través de la web y sus redes sociales información e instrucciones para que el cliente pueda detectar fugas internas en su instalación particular.

Asimismo, la instalación del sistema de medición inteligente, por parte de Aigües d’Elx, permite una gestión más eficiente y precisa del consumo de agua, ya que los clientes pueden consultar su consumo de agua online y configurar alertas personalizadas para recibir una notificación de manera inmediata ante un sobreconsumo basado en el promedio esperado, o una posible fuga e incluso alertar de un consumo mínimo continuado en una vivienda desocupada, una opción muy valorada para segundas residencias.

Estas medidas forman parte del compromiso con la economía circular y la innovación tecnológica que tiene la entidad y, además, permiten una gestión sostenible y eficiente del agua en Elche.