Elche recibe en octubre a más de 30 delegaciones cofrades de España

Elche va a ser el escenario el próximo mes del duodécimo Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. Tendrá lugar del 16 al 19 de octubre y reunirá en la ciudad a alrededor de mil cofrades procedentes de más de 30 delegaciones de toda España.

Los actos comenzarán el jueves 16 de octubre con una vigilia joven en la Parroquia de El Salvador y la apertura institucional del encuentro.

Los actos continuarán el viernes 17 de octubre con una eucaristía para voluntarios a primera hora de la mañana y visitas guiadas a las delegaciones que se encuentren en la ciudad y que por la tarde acudirán a una recepción institucional en el Ayuntamiento. Posteriormente, habrá una ofrenda de flores de todas las delegaciones participantes a la Virgen de la Asunción y ya por la noche, se realizará el gran acto inaugural en la Plaza del Congreso Eucarístico.

El sábado tendrá lugar la presentación de candidaturas a albergar el encuentro del año 2026, así como que para esa jornada se ha programado para ese día una procesión extraordinaria con la participación de 13 pasos de la Semana Santa de Elche, que saldrán desde las parroquias de San Juan Bautista y El Salvador, con una parte del recorrido común y la posterior cena de gala en l’ Hort del Xocolater.

El domingo, habrá una Peregrinación de la Juventud Cofrade de España con motivo del 75 aniversario de la Proclamación del Dogma de la Asunción acompañando las imágenes de San Juan Evangelista, Patrón de la Juventud y María Santísima del Mayor Dolor.

Inma Mora, concejala de Festejos en Elche ha agradecido este viernes el “trabajo intenso de los jóvenes cofrades ilicitanos a lo largo de todo este año para mostrar cómo vivimos en Elche la Semana Santa y potenciar nuestras tradiciones y cultura”.

Además, Mora ha invitado a los ilicitanos a participar en el encuentro nacional.