Elche: Rafa Mir y Adrià Pedrosa podrán jugar en Sevilla

El Elche cerró el mercado de fichajes con las incorporaciones de Adrià Pedrosa y Héctor Fort. A expensas de la posible llegada de algún jugador que se encuentre libre, Eder Sarabia ya sabe los mimbres que tiene para pelear por la permanencia en Primera División. De momento, el equipo franjiverde ha firmado un gran inicio de Liga y se marcha al parón con cinco puntos en tres jornadas.

El cuadro ilicitano aprovechará el parón por compromisos internacionales para llevar a cabo un 'stage' en Algorfa. No se realizó en verano como estaba previsto y se pospuso para el mes de septiembre. El Elche jugará este jueves un amistoso en el Enrique Roca ante el Real Murcia.

Adrià Pedrosa ya está en Elche y se ha subido al autobús rumbo a Algorfa. No lo hará así Héctor Fort, convocado con Españasub-20. El lateral del Sevilla, cedido en el Martínez Valero, podría debutar con la camiseta franjiverde en el Pizjuán. Pedro Schinocca, director general del Elche, confirmó que no hay 'cláusula del miedo' en el préstamo del catalán. Tampoco en el de Rafa Mir, por lo que el punta cartagenero seguirá en el once titular de Eder Sarabia.

Schinocca se mostró satisfecho con el mercado de fichajes en clave Elche y admitió que "se está abierto a valorar opciones" de jugadores que se encuentren libres. Quedan cuatro fichas de primer equipo, por lo que el club ha apostado por una plantilla corta en el retorno a la máxima categoría. El argentino aseguró que "el equipo tiene una identidad muy marcada", aunque recalcó que "vendrán momentos difíciles".

Más allá de los fichajes, el director general remarcó la importancia de la renovación de Rodrigo Mendoza. El murciano es la gran sensación del inicio liguero y el Elche le ató hasta 2028. Está convocado con la sub-21 y este lunes se ejercitaba con la absoluta. Mendoza ha tenido opciones de abandonar la entidad ilicitana, pero se le ha podido blindar.

Por último, Schinocca quiso poner en valor la situación económica del Elche. Recordó que ha habido otros equipos de la Liga con dificultades para poder inscribir a sus futbolistas y dejó claro que el club ilicitano "no ha corrido riesgo" en ese sentido.