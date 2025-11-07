El Elche quiere seguir con la racha en el Martínez Valero ante una Real Sociedad al alza

El Elche recibe este viernes en el Martínez Valero a la Real Sociedad en un partido en el que se quiere agarrar a la fuerza del feudo franjiverde para cortar la mala racha. Acumula cuatro jornadas consecutivas sin ganar, pero regresa al lugar donde más cómodo se siente. El cuadro de Eder Sarabia está invicto como local.

Con la duda hasta el final de Pedro Bigas, el Elche afronta una cita clave antes del parón. Después llegará el Real Madrid al Martínez Valero, por lo que se antoja fundamental vencer este viernes ante la Real Sociedad. Los donostiarras llegan en su mejor momento tras un inicio bastante dubitativo con Sergio Francisco en el banquillo.

Chust se postula como titular en el Elche si se confirma la baja de Bigas, mientras que los laterales volverán a jugar a pierna natural. Con Núñez fijo en la derecha, Petrot y Pedrosa compiten por el carril zurdo. Rodrigo Mendoza apunta a recuperar la titularidad en el centro del campo y Sarabia se sigue agarrando al gran momento de Rafa Mir como principal baza en ataque.

La Real Sociedad llega a Elche con la baja de Barrenetxea, pero con Take Kubo cada vez mejor. El japonés apunta al once y podría formar el tridente ofensivo junto a Guedes y Oyarzabal. El conjunto vasco aún no ha ganado a domicilio y quiere hacerlo para marcharse al parón de selecciones con buenas sensaciones.

El día y la hora del encuentro podrían rebajar la cifra de espectadores en el feudo franjiverde, aunque se espera un buen ambiente. La afición del Elche quiere seguir arropando a los suyos para hacer del Martínez Valero un fortín que ayuda a los de Sarabia a conseguir el objetivo.