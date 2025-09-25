El Elche quiere desafiar a la historia para prolongar su buena racha

El Elche tratará de seguir invicto en Pamplona, donde se mide a Osasuna en el encuentro correspondiente a la sexta jornada en Primera División. El cuadro franjiverde ha sumado nueve puntos de quince posibles y está en puestos de privilegio, mientras que el conjunto navarro se aferra al fortín de El Sadar para reencontrarse con el triunfo.

Las dos victorias del Elche han llegado en casa, por lo que el equipo de Sarabia quiere trasladar ese buen hacer en el Martínez Valero a domicilio. Hasta ahora, ha cosechado dos empates en los estadios de Atlético de Madrid y Sevilla. No es mal punto de partida, ni mucho menos, para un recién ascendido.

Las bajas en el Elche y el partido de este domingo contra el Celta condicionarán el once de Sarabia. El vasco avanzó rotaciones en el equipo titular y no quiso despejar dudas. Ni siquiera en la portería, donde Iñaki Peña y Matias Dituro compiten por la titularidad. El centro del campo será prácticamente nuevo por las ausencias de Neto y Mendoza.

El Elche no solo peleará contra las bajas, sino que también lo hará contra la historia. No se le da nada bien al conjunto ilicitano Pamplona, donde solo ha ganado a Osasuna en una ocasión. Fue hace más de seis décadas, en la temporada 1959-1960.

Los técnicos, Alessio Lisci y Eder Sarabia, se conocen muy bien. Se han visto las caras en muchas ocasiones. La pasada temporada, Elche y Mirandés protagonizaron una encarnizada lucha por el ascenso que acabó con los franjiverdes en Primera. En el último duelo entre ambos, Lisci le ganó la partida a Sarabia.

Osasuna también llega con alguna baja importante al duelo ante el Elche de la jornada intersemanal. La más notoria es la de Valentin Rosier, expulsado en La Cerámica. Aimar Oroz también se pierde el partido. Lisci recupera a Moi Gómez y Budimir será la gran amenaza para la defensa del Elche.