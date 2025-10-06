El Elche se queda sin el récord de partidos invicto como recién ascendido

El Elche sufrió en Mendizorroza su primera derrota de la temporada. Cayó por 3-1 ante el Alavés en un partido en el que los de Vitoria fueron superiores en casi todo momento. Ya no hay invictos en Primera División, puesto que el FC Barcelona perdía en Sevilla y también perdía esa condición. El equipo de Sarabia se marcha al parón en séptima posición y con siete puntos de renta sobre el descenso.

La derrota en Vitoria deja al Elche sin el récord de partidos invicto como recién ascendido. El Zaragoza de la temporada 72-73 y el Murcia del curso 83-84 lograron encadenar siete encuentros sin perder en el inicio tras ascender a Primera, pero hincaron rodilla en la octava jornada. Lo mismo le ha sucedido al cuadro ilicitano. Iguala el registro de Zaragoza y Murcia, pero se queda a las puertas de superarlo.

El Elche acumulaba también doce partidos sin perder en Primera, incluyendo los últimos cinco de la campaña 2022-2023 con Sebastián Beccacece. Esa temporada fue nefasta, pero los franjiverdes se soltaron en el tramo final y 'maquillaron' el descenso a Segunda. Los siete partidos invictos de este inicio se sumaban a los cinco de hace tres cursos, pero en Mendizorroza se acabó la racha.

Aún así, el arranque liguero del Elche es de notable alto. Los de Sarabia se marchan al parón con siete puntos de margen sobre la zona roja y con el 'título' de ser el mejor recién ascendido de los tres. Levante y Oviedo están por detrás en la tabla. Además, a ambos se les ha ganado en el Martínez Valero. Los ovetenses están con seis puntos, fuera de la zona de descenso por mejor coeficiente de goles general. Girona, Real Sociedad y Mallorca se van al parón en descenso.

La plantilla del Elche cargará pilas tras un exigente calendario. Al volver del parón, llegará el primer 'Tourmalet' del curso. Tocará recibir a un equipo Champions como el Athletic antes de encadenar dos salidas consecutivas a Barcelona para medirse a Espanyol y Barcelona. Después, en noviembre, dos choques consecutivos en el Martínez Valero frente a Real Sociedad y Real Madrid.

De cara al choque ante el Athletic, Sarabia tendrá la baja segura de David Affengruber. El austriaco fue expulsado por roja directa en Mendizorroza con 1-0 en el marcador. El técnico del Elche estará muy pendiente del Mundial de Chile por Rodrigo Mendoza. El murciano es un fijo con 'La Rojita', que se ha metido en octavos de final y se medirá a Ucrania. Si España llegase hasta el final del campeonato, Mendoza causaría baja el domingo 19 de octubre.