El Elche puede salir de Mestalla a nueve puntos del descenso... o a tres

Derbi de alta tensión el que se vivirá este próximo sábado en Mestalla. El Valencia atraviesa una situación muy delicada tras la derrota en Vigo y ha caído al descenso tras el triunfo del Girona. Los de Carlos Corberán abren la zona roja y el Elche le saca seis puntos. Los franjiverdes, a pesar de la primera derrota del curso en el Martínez Valero, se mantienen en novena posición.

El duelo en Mestalla es crucial para ambos equipos. El Valencia se juega mucho más, con la afición hastiada y Corberán en el alambre. Otro revés sería definitivo para el técnico que salvó al equipo valencianista la pasada campaña, pero que no encuentra el camino esta temporada. El Elche es consciente de que su situación no es alarmante a pesar de la derrota ante el Villarreal, pero una victoria en el derbi significaría dar un golpe encima de la mesa.

De ganar en Mestalla, el Elche dejaría el descenso a nueve puntos. En caso de empate, todo seguiría igual con seis puntos de margen. El problema llegaría en caso de derrota. Los de Eder Sarabia podrían acabar la jornada a tres puntos del descenso, siempre pendientes de los resultados de Girona, Mallorca y Real Sociedad.

El Elche solo ha sufrido dos derrotas consecutivas en una ocasión esta temporada. Fue en el tramo de las dos salidas seguidas a Barcelona, donde cayó ante Espanyol y FC Barcelona. La derrota ante el Villarreal no preocupa demasiado en el entorno, puesto que se pagó un mal inicio de encuentro ante uno de los equipos más potentes de la Liga.

El partido del próximo sábado será una nueva oportunidad para romper la mala racha a domicilio. Los números lejos del Martínez Valero son pobres, sin ninguna victoria todavía en el casillero. El equipo ilicitano estará arropado por su afición, que agotó en minutos las 700 localidades visitantes de Mestalla. A ese número se sumará una buena cifra de seguidores que conseguirán la entrada a través del Valencia, por lo que podría haber más de un millar de franjiverdes en el derbi.