Elche proyecta revisar y actualizar los protocolos internos en materia de ciberseguridad

El Ayuntamiento de Elche va a revisar y actualizar los protocolos internos de actuación en materia de seguridad informática para minimizar los riesgos de que se pueda repetir en el futuro un ataque informático como el que se sufrió, con éxito para los ciberdelincuentes, el pasado día 25 de agosto.

Entre las acciones que se van a potenciar está la obligatoriedad de apagar los equipos informáticos a partir de una hora, a la conclusión de la jornada laboral, al tiempo que los sistemas de seguridad van a ser analizados y, en los casos que se considere necesario, tendrán que ser renovados.

Así nos lo ha contado el alcalde de Elche Pablo Ruz en una entrevista en ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’ en la que ha querido poner en valor el trabajo realizado por los técnicos municipales para que se haya podido recuperar el funcionamiento de la red de OMACs en apenas una semana. Ayer comenzaban a operar las ubicadas en la ciudad y hoy lo han hecho las de las pedanías de El Altet y Torrellano.

En todos los casos se trabaja en papel, sin operatividad digital, y sin cita previa ya que la Administración electrónica aún va a tardar algunas semanas en poder restablecerse, siendo este el momento en el que se iniciará la recuperación total definitiva tras al ciberataque.

Diez días después del incidente, la mayoría de los departamentos municipales continúan sin poder hacer uso de sus ordenadores e incluso al Ayuntamiento en general desconectado de las redes informáticas del resto de Administraciones públicas. Además, los plazos administrativos continúan suspendidos.

También se van a tener que formatear en torno a 1.800 dispositivos informática o renovar los certificados de firma digital del conjunto de la plantilla de funcionarios y de concejales.

El tranvía

Por otro lado, el alcalde de Elche se ha referido a proyectos de futuro. Entre ellos el tranvía comprometido por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), y que finalmente no va a estar en funcionamiento en esta legislatura. Tampoco habrá comenzado sus obras, tal y como ha considerado, pasando a fijar como objetivo que el proyecto del futuro tranvía pueda estar “adjudicado”.

El primer edil ilicitano también ha anunciado que está previsto que en breve, en las próximas semanas, comience el derribo del bloque 11 del barrio de San Antón, así como que, si las obras continúan avanzando al ritmo actual, se estima que el nuevo Mercado Central pueda ponerse en funcionamiento a lo largo del segundo semestre del próximo año.

Del mismo modo, Pablo Ruz ha recalcado que el IBI bajará de nuevo en 2026; ha confiado en que el nuevo Palacio de Congresos que va a financiar la Diputación de Alicante registre un impulso importante en lo que resta de mandato; y que el gobierno local tiene la intención de presupuestar el próximo año la convocatoria del concurso de ideas para la actuación global que se quiere llevar a cabo en la ladera del río Vinalopó.