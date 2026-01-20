Elche da los primeros pasos para aprobar una ordenanza del Medio Rural del municipio

El Consejo Agrario Local de Elche, celebrado este pasado lunes, ha avalado el inicio del proceso de elaboración de la futura ordenanza municipal del Medio Rural del municipio.

La futura ordenanza va a estar articulada en torno a seis grandes ejes que son la prevención de incendios y escorrentías, la diferenciación entre abandono y falta de recursos hídricos, la convivencia en los caminos rurales, la protección de las infraestructuras de riego, la prevención de vertidos y un régimen sancionador proporcionado, concebido como último recurso.

Según ha informado este martes el Ayuntamiento de Elche, “los representantes y asistentes al Consejo Agrario Local, han mostrado su satisfacción por el impulso de esa ordenanza, destacando especialmente el enfoque participativo del proceso y la voluntad del Ayuntamiento de construir un texto consensuado, técnico y pensado desde la práctica agraria”.

“Esta ordenanza nace para dar respuestas claras a problemas reales del campo ilicitano, con el objetivo de prevenir riesgos, evitar conflictos y proteger el suelo agrícola sin imponer modelos productivos ni penalizar situaciones derivadas de la falta de recursos hídricos”, ha explicado José Antonio Román, concejal de Agricultura en Elche, que ha añadido que “el compromiso es claro: escuchar, ordenar y hacer una norma que funcione. El campo necesita reglas claras, no más incertidumbre”.

La ordenanza del Medio Rural se enmarca dentro del Plan Dinamiza del Camp d’Elx, la estrategia municipal para la modernización y el desarrollo del campo ilicitano. Durante la sesión, varias organizaciones del sector coincidieron en señalar que esta iniciativa responde a una demanda histórica, esperada desde hace más de 15 años, y valoraron el momento elegido como clave para el futuro de la agricultura local.

El Consejo Agrario Local ha acordado abrir un periodo de trabajo de un mes para seguir recabando propuestas y sugerencias que permitan elaborar un primer borrador del texto.

Una vez redactado será presentado de nuevo al Consejo Agrario como paso previo a avanzar en su tramitación administrativa.