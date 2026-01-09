El Elche, a por la primera victoria a domicilio ante un Valencia necesitado

El derbi entre el Valencia y el Elche en Mestalla es trascendental para ambas escuadras. Para el Valencia es una auténtica final tras caer al descenso. Carlos Corberán se juega su continuidad en el banquillo. El Elche tiene la oportunidad de cerrar la primera vuelta a nueve puntos del descenso, aunque para ello deberá estrenar el casillero de triunfos a domicilio.

Con un ambiente enrarecido en Valencia por la mala situación de su equipo, el cuadro de Eder Sarabia quiere pescar en aguas revueltas. Estará arropado por más de un millar de seguidores franjiverdes en Mestalla. Las 700 entradas volaron en minutos y muchos aficionados han obtenido su localidad a través del Valencia.

En el plano deportivo, Sarabia cuenta con las bajas de Héctor Fort y Rafa Mir. El pichichi del Elche, con seis goles, se perderá varios partidos por una rotura muscular. La gran noticia para Sarabia es el regreso de André Silva. Todo apunta a que el portugués iniciará el choque como suplente, con Álvaro Rodríguez como único '9'.

El reto para el Elche está claro: lograr la primera victoria fuera de casa en Liga. Se le resiste al conjunto ilicitano, que en su última salida cayó en Son Moix ante el Mallorca. Los franjiverdes quieren resarcirse de la derrota ante el Villarreal. Son conscientes de que una victoria les aleja del descenso, pero una derrota les complicaría en la parte baja.

Sarabia apostará por su once de gala, a excepción de Rafa Mir. Será un partido especial para Germán Valera, un fijo en el Elche al que Corberán puso en el mercado cuando llegó a Mestalla hace solo un año.