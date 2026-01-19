El Elche, a por la primera victoria de 2026 ante un Sevilla al límite

La primera victoria de 2026 no puede esperar más. Elche y Sevilla cierran la primera jornada de la segunda vuelta en el Martínez Valero en un duelo directo en el que ambos buscarán su primer triunfo del año. Los resultados de la jornada dejan a los hispalenses a solo un punto del descenso. Los ilicitanos todavía tienen cuatro de margen.

Las bajas condicionarán los onces de Sarabia y Almeyda. En el Elche, Álvaro Núñez se une a una extensa lista de ausencias en la que aparecen nombres como Pedro Bigas, Rafa Mir o Héctor Fort. En el Sevilla se perderá la cita Alexis Sánchez, aunque el técnico sevillista recupera a los nigerianos Ejuke y Akor Adams.

Hay muchas incógnitas en el equipo titular de Sarabia. Iñaki Peña podría volver a la titularidad y el hueco libre que deja Núñez es un quebradero de cabeza. Josan, a pierna natural; y Pedrosa, a pierna cambiada, son las principales alternativas que maneja el preparador franjiverde.

En el Pizjuán las aguas bajan revueltas con el momento del Sevilla. Un histórico parece condenado a pelear por eludir el descenso. Los problemas institucionales y la falta de fichajes amenazan a un equipo en horas bajas.

El Martínez Valero presentará un buen aspecto a pesar del día y la hora. El Elche quiere recuperar la solidez en casa, donde solo ha cosechado una derrota. Es uno de los mejores locales de Primera y solo vale ganar para poner tierra de por medio con la zona de descenso.