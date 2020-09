El Elche presenta a Almirón y Leandro Fernández ficha por el Porto

El nuevo entrenador franjiverde comparecerá este jueves, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Martínez Valero ; Christian Bragarnik sigue hilando fino en el mercado para tratar de no fallar en el proyecto 2020/21

El Elche CF presenta este jueves a Jorge Almirón como nuevo técnico. Será a partir de las 12:00 horas, en la sala de prensa del Martínez Valero. Una comparecencia esperada para conocer cuáles son sus intenciones y el guion que tiene marcado en su pizarra, además de saber en qué punto se encuentra el proyecto deportivo del curso 2020/21. Antes, los profesionales con contrato se someterán en el estadio a la segunda tanda de las pruebas del coronavirus.

La entidad de Christian Bragarnik sigue sin dar a conocer ningún fichaje de cara a la siguiente campaña, en Primera División. Se cumple el plan previsto por el empresario argentino, que quiere hilar fino en el mercado para tratar de intentar cometer el menor número de errores posible para armar un proyecto competitivo.

Desde Argentina no cesan de aparecer nombres de jugadores vinculados a Bragarnik para firmar por el Elche. Uno de ellos, el delantero Leandro Fernández, ya ha dado a conocer su destino. El ex de Independiente jugará en el Internacional de Porto Alegre, por lo que se descarta la opción del club franjiverde y se evidencia que el hecho de pertenecer a la agenda de Bragarnik no es una garantía de firmar por la entidad del Martínez Valero.

Leandro Fernández, presentado como nuevo jugador del Internacional de Porto Alegre. / Internacional de Porto Alegre

El movimiento de Leandro Fernández, como otros tantos en el mercado, puede responder al cambio de planes del Elche tras el ascenso a Segunda División. El presidente Joaquín Buitrago confirmó que el director deportivo Nico Rodríguez manejaba un plan A y un plan B, uno para Primera y otro en el caso de no conseguir el ascenso. Ahora se tienen que depurar los perfiles y a partir de la presentación de Almirón será momento de empezar a desvelar cuáles serán las caras nuevas del Elche 2020/21.