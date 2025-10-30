El Elche prepara la visita al Barça con las ausencias de Chust, John y André Silva

El Elche pone los cinco sentidos en el partido en Montjuic contra el FC Barcelona. Tras solventar la papeleta en Copa del Rey ante Los Garres, el conjunto culé pondrá a prueba a los franjiverdes. En la sesión de entrenamiento de este jueves, a tres días del choque, Sarabia ha contado con tres bajas: John, Chust y André Silva.

El portugués disputó 45 minutos en el triunfo en Copa en el Enrique Roca. Su presencia en Montjuic no corre peligro, puesto que simplemente se encontraba indispuesto por un fuerte dolor de cabeza. John Chetauya y Víctor Chust no estuvieron tampoco en la convocatoria copera.

En el caso de Chust, ha trabajado este jueves en el gimnasio. John tampoco se encontraba del todo bien y, aunque ha acudido a primera hora al Díez Iborra, no se ha ejercitado junto al resto de compañeros. A priori, Chust es la única duda para el partido contra el Barça.

En la sesión de entrenamiento se ha podido ver a Héctor Fort. El jugador cedido por el Barcelona fue sustituido con alguna molestia en Murcia, pero todo apunta a que no ha pasado a mayores. Josan también recibió un fuerte golpe en la primera parte, aunque ha trabajado con aparente normalidad.

Sarabia presentó un once muy competitivo contra Los Garres con jugadores de la talla de Affengruber, Mendoza o André Silva. Algunos titulares en Copa repetirán en Barcelona. En la lista también estará Yago de Santiago, quien ya pudo reaparecer en el Enrique Roca tras nueve meses en el dique seco.