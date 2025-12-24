TRADICION

Elche se prepara para recibir a la patrona con Francesc Cantó en la playa del Tamarit

A las 07:00 horas del 28 de diciembre llegará el arca con la imagen de la Virgen para iniciar su romería hasta Elche y a las 15:00, la popular Carrera de Cantó desde la Plaza de Baix

Mayte Vilaseca

Elche |

Fina Mari Román vive como presidenta de la Sociedad Venida de la Virgen unas navidades diferentes. Los preparativos para las fiestas de la Venida son intensos: la coordinación de los autobuses que saldrán desde las 04:30 horas desde el MAHE para ir a la playa del Tamarit en la madrugada del 28, la organización de la romería, la procesión del 29 y los actos en honor a los ilicitanos ausentes son algunas de las calves de estas fiestas que , según la leyenda, dieron origen a las representaciones del Misteri. Con ella hablamos en esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó.

