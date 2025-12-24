Elche se prepara para recibir a la patrona con Francesc Cantó en la playa del Tamarit

Fina Mari Román vive como presidenta de la Sociedad Venida de la Virgen unas navidades diferentes. Los preparativos para las fiestas de la Venida son intensos: la coordinación de los autobuses que saldrán desde las 04:30 horas desde el MAHE para ir a la playa del Tamarit en la madrugada del 28, la organización de la romería, la procesión del 29 y los actos en honor a los ilicitanos ausentes son algunas de las calves de estas fiestas que , según la leyenda, dieron origen a las representaciones del Misteri. Con ella hablamos en esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó.