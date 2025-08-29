Elche prepara la preinscripción para los 284 nuevos talleres sociales del Servicio de Acción Comunitaria

El Ayuntamiento de Elche ha anunciado el plazo de inscripción para la nueva edición de los talleres programados por el Servicio de Acción Comunitaria. A partir del 1 de septiembre y hasta el 26 de ese mismo mes se podrá realizar la inscripción de forma telemática en la página web del consistorio.

En cuanto a los talleres, serán 284 talleres con una gran variedad ofertada, 258 de duración anual y 26 de carácter trimestral. En cuanto a la inscripción para los talleres trimestrales, será previa al inicio de cada trimestre, siendo los días 3 de octubre, 1 de diciembre y 23 de marzo.

Celia Lastra, edil de Acción Social, ha explicado que también se facilitarán puntos de apoyo para realizar la preinscripción en trece centros sociales entre el 8 y el 23 de septiembre en horario de 9:00 a 13:00 horas.

Una vez finalizado el plazo de preinscripción, se realizará un sorteo entre todas las solicitudes para la adjudicación de las plazas.

Respecto a los talleres ofertados, se ha organizado un programa con un amplio abanico de temáticas que van desde el baile al taichí, pasando por actividades de habilidades personales, manualidades, costura, bolillos, palma blanca, cerámica o pintura, canto y teatro.

Los talleres comenzarán el 15 de octubre y su desarrollo se extenderá hasta el 19 de junio de 2026.