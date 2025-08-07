Elche se prepara para la Nit de l’Albà con 2,7 toneladas de pólvora y 86.000 cohetes

El Ayuntamiento de Elche ha anunciado que la Nit de l’Albà, la noche del 13 de agosto, contará con el lanzamiento de 2,7 toneladas de pólvora y 86.000 unidades pirotécnicas. El espectáculo comenzará a las 23:15 horas y aseguran que es el año en que se lanzará más pólvora en la historia de la ciudad, en concreto 200 kilos más que el año pasado.

La concejala de Festejos, Inma Mora, ha explicado que este año se incluyen 23 puntos de disparo distribuidos por distintos lugares del municipio ilicitano. “Es una de las noches más mágicas gracias a la pólvora que los ilicitanos lanzamos como ofrenda a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción”, ha recalcado la edil.

El presupuesto del contrato de este año ha sido de 10.500 euros más que en 2024, alcanzando un total de 173.780 euros, y la empresa encargada del espectáculo es Pirotecnia Ferrández S.L. como vienen haciendo desde hace 36 años, concretamente desde 1989.

Por su parte, el propietario de dicha empresa, Manuel Ferrández, ha explicado los detalles de la pirotecnia de este año: 312 palmeras, 5.199 docenas de cohetes, lo que equivale a más de 62.000 unidades, 1.080 cohetones imperiales que darán forma a la tradicional Palmera de la Virgen. Siendo esto un total de cerca de 86.000 unidades pirotécnicas, entre carcasas, silbatos, efectos especiales y palmeras de color.

Desde la empresa esperan que la Palmera de la Virgen alcance los 300 metros de altura y los 500 metros de diámetro convirtiéndose en un artefacto único con muchos cohetones y mucha potencia”, ha afirmado Ferrández.