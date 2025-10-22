Elche pone en marcha un programa pionero de acompañamiento mayores de 70 años en situación de soledad no deseada

El Ayuntamiento de Elche va a poner en marcha en los próximos días (la intención es antes de finales de este mes) un programa pionero en el acompañamiento y asistencia a personas mayores de 70 años que se encuentran en situación de soledad no deseada y sin un deterioro cognitivo grave.

La iniciativa va a llevar por nombre ‘Cógio NES’.

La iniciativa la va a tutelar la concejalía de Familia y Mayores y su desarrollo va a correr a cargo de Cruz Roja Elche, que ha sido la adjudicataria del servicio.

Siete trabajadores de la entidad social van a estar dedicados a la prestación de ese servicio. Se trata de un coordinador, dos auxiliares, dos especialistas en gerontología, un técnico en animación sociocultural y un conductor.

La iniciativa se ha presentado hoy a agentes sociales y profesionales de sanidad, con especial convocatoria en los de Atención Primaria que pueden llegar a jugar un papel fundamental en el desarrollo del novedoso programa.

Aurora Rodil, concejala de Familia y Mayores de Elche, ha explicado que el programa de asistencia a personas mayores en situación de soledad va a suponen una inversión de en torno a medio millón de euros y se ha adjudicado por dos años prorrogables por otros dos.

Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha puesto en valor el carácter social que tiene el programa.

Características del servicio

El nuevo servicio municipal contempla actuaciones de acompañamiento que fomenten la interacción social, y acompañamiento dentro y fuera del domicilio, y a través de nuevas tecnologías. De esta forma, cada persona va a tener un itinerario individual diseñado a medida, en función de su situación para poder ofrecer actuaciones fuera del domicilio, como rutas en su barrio para facilitar la integración social y fomentar las relaciones sociales.

En este caso, el servicio contempla transporte adaptado y sistemas salvaescaleras, para garantizar que las barreras arquitectónicas no impidan a nadie participar en las actividades.

Además, habrá actuaciones dentro del propio domicilio, a través de visitas programadas, atención telefónica, video llamadas y utilización de dispositivos tecnológicos con pantalla y asistente de voz, que permitirán a las personas usuarias mantenerse conectadas y acompañadas incluso cuando no puedan salir de casa.