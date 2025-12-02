‘Elche piensa’ reivindica la creación de una agencia pública para captar fondos para el Palmeral

Un estudio de la plataforma ‘Elche piensa’ plantea la necesidad impulsa un “nuevo modelo de gobernanza para el Palmeral” y abrir “el debate sobre la evolución del Patronato del Palmeral hacia una agencia o empresa pública, capaz de captar fondos, profesionalizar servicios y gestionar proyectos con agilidad, manteniendo siempre la propiedad pública del patrimonio”.

El informe ha sido presentado coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, hito que se conmemoró el domingo.

Ese estudio ofrece una radiografía del estado actual del Palmeral y de sus desafíos estructurales y entre sus conclusiones también apunta que el Ayuntamiento de Elche sostiene “casi en solitario el coste” del mantenimiento del Palmeral, que requiere cerca de seis millones de euros anuales. En este sentido, destaca que la Generalitat debería aportar la mitad de ese coste, que es algo que está regulado por ley, y, sin embargo, aporta únicamente alrededor del 22 % del coste real.

Además, se señala que el Palmeral tiene un potencial ambiental y económico que en la actualidad está desaprovechado e incide en que tiene capacidad para capturar hasta 40.000 toneladas de CO₂ al año, generando un valor estimado de tres millones de euros anuales si se certifica y monetiza su capacidad de absorción.

Desde ‘Elche piensa’ se ha incidido en que “existen modelos internacionales que demuestran que un patrimonio puede ser autosuficiente”. Entre ellos cita la Alhambra de Granada o el Parques de Sintra en Portugal: “Muestran que una gestión profesionalizada, flexible y con capacidad de generar ingresos permite preservar un patrimonio sin depender únicamente de transferencias públicas”, ha afirmado ‘Elche piensa’ por medio de un comunicado.

Presentado en una jornada

La presentación del estudio se ha producido durante una jornada en la que también se ha desarrollado una mesa de expertos que ha aportado una visión complementaria sobre los desafíos del Palmeral.

En ese sentido, Rafa Martínez, director de la Fundación Museo Escolar de Puçol, ha destacado el valor del patrimonio como herramienta educativa y comunitaria, y ha explicado cómo los modelos participativos pueden convertirse en un motor para reforzar su protección y dinamización.

Por su parte, Francesc Cabañés, responsable de difusión cultural de L’Etno, ha subrayado la importancia de construir narrativas contemporáneas que permitan conectar el patrimonio con la ciudadanía y con los visitantes, generando experiencias más significativas y adaptadas a los nuevos públicos.

Asimismo, en el ámbito urbanístico, el arquitecto especializado en patrimonio Pepe Amorós ha analizado los retos que afronta el Palmeral desde la perspectiva del territorio y ha defendido la necesidad de flexibilizar ciertos usos para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Por otro lado, María José Toledo, directora gerente de la empresa mixta Aigües d’Elx, ha puesto de relieve cómo la innovación aplicada a la gestión hídrica será decisiva en un contexto marcado por el cambio climático y por la fragilidad de los sistemas tradicionales de riego.