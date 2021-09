El PP de Elche pide que la Lonja Medieval vuelva a ser sala de exposiciones

El PP de Elche ha reclamado este jueves al equipo de gobierno que se recupere como espacio de exposiciones la sala de la Lonja Medieval ubicada en los bajos del ayuntamiento ilicitano.

Se trata de un espacio que en la actualidad está destinado a labores administrativas como oficina tramitadora de ayudas.

Pablo Ruz, portavoz del grupo municipal del PP en Elche, ha considerado necesario que la Lonja Medieval vuelva a ser sala de exposiciones.

“La cultura es un patrimonio de todos los ilicitanos, Elche no puede entenderse sin su patrimonio cultural y tenemos que seguir poniéndolo en valor; no podemos perder más espacios culturales”, ha afirmado Ruz que también ha explicado que “tras el covid, la cultura es un sector que lo ha pasado realmente mal, han cerrado y muchas personas que se dedican a ello han tenido que reinventarse porque no han podido vivir de su profesión”.