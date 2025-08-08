Elche pide un préstamo para financiar proyectos como la pasarela peatonal de Altabix

El Ayuntamiento de Elche pide un préstamo de 15,7 millones de euros para financiar inversiones ya incluidas en el presupuesto municipal de 2025. Una de ellas será la financiación del proyecto de la pasarela peatonal de Altabix, obras que ya se encuentran en marcha y que unirán los sectores E4 y E20 en Altabix-Universidad, sobre las vías de tren.

Francisco Soler, concejal de Estrategia Municipal, ha declarado que se ha adjudicado el contrato de un préstamo de 15,7 millones de euros para financiar determinadas inversiones incluidas en el presupuesto municipal de 2025. Además, Soler también ha querido recalcar que dicha suma ha supuesto un 50 % menos de la cantidad que tenían prevista solicitar.

Por su parte, la concejalía de Estrategia Municipal ha asegurado que el préstamo ya está autorizado por la dirección general de administración local y estará a disposición a partir del mes de septiembre con cuotas de pago trimestrales, además de ser susceptible de amortización con estos tipos de interés.

El préstamo está dirigido a financiar actuaciones en las que destacan las partidas de proyectos relacionados con la pasarela peatonal de Altabix, el centro sociocultural de Jayton, el Mercado Central, el equipamiento para el pabellón deportivo inclusivo o las mejoras de espacios públicos.