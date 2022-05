Cs Elche pide el impulso de una campaña de sensibilización contra el comportamiento incívico de no recoger los excrementos de los perros de la vía pública

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Elche va a reclamar en el pleno de este mes de mayo, que tendrá lugar este próximo lunes, el impulso de una campaña de sensibilización entre los propietarios de mascotas de la ciudad para que recojan los excrementos que las mismas depositan en la vía pública.

La formación naranja reclama también que los agentes de la Policía Local apliquen la normativa municipal en materia de limpieza que estipula sanciones para luchar contra esa actitud incívica.

La propuesta va a ser elevada en una moción en la que la portavoz de la formación naranja, Eva María Crisol, también insta la creación de equipos de trabajo con la participación de asociaciones de animales, veterinarios y otros colectivos, para concienciar a los dueños de las mascotas de los efectos de no recoger de las calles los excrementos de los animales.

"En los últimos años se ha detectado un gran incremento en la adquisición de mascotas por parte de las familias; es cierto que tener una mascota aporta importantes beneficios tanto a las personas como a la sociedad pero hay que reconocer que existe un determinado grupo de propietarios de mascotas que no son conscientes, o si, de la gravedad de no recoger los excrementos de los animales del suelo y esto no se puede consentir, como tampoco que sean otros vecinos los que se enfrenten con estas personas para explicarles cuales son las obligaciones que se asumen cuando se adquiere un animal de compañía", ha afirmado Crisol que ha destacado que "hemos decidido presentar esta moción, en apoyo a la gran mayoría de ilicitanos con o sin mascota, ejemplares en su comportamiento, que se quejan una y otra vez del estado de las calles de nuestro municipio ante el descaro de una minoría de propietarios de mascotas que haciendo honor a su mala educación, no recogen los excrementos de sus animales”.