Elche ofrece una calurosa bienvenida a la reina Sofía

La presencia en Elche de la reina emérita doña Sofía ha despertado gran interés este lunes en la ciudad y en torno a un millar de ilicitanos e ilicitanas la han recibido a su llegada a la plaza Glorieta, ofreciéndole un caluroso recibimiento.

La llegada de la reina Sofía se ha producido poco antes de las 13:00 horas y la monarca ha saludo a los presentes en un recorrido en el que incluso ha entablado una breve conversación con algunos de los asistentes. Muchos de ellos llevaban más de dos horas esperando en el lugar.

La reina doña Sofía ha presidido en el Gran Teatro de Elche el acto de apertura oficial del congreso internacional sobre enfermedades neurodegenerativas organizado en la ciudad por la Fundación Reina Sofía y la Fundación CIEN.

Además, la reina Sofía va a asistir por la tarde en la basílica de Santa María un concierto de la Capella y la Escolanía del Misteri d’Elx.

A la finalización del concierto tendrá lugar una recepción institucional en el Ayuntamiento.

Investigación

La reina doña Sofia ha inaugurado un congreso internacional sobre enfermedades neurodegenerativas que se va a prolongar en Elche hasta el jueves.

Durante las sesiones programadas se va a contar con la participación de más de una treintena de especialistas de reconocido prestigio y procedentes de todo el mundo.

Entre ellos está el ilicitano Jorge Sepulcre, que es un destacado experto en neuroimagen de la demencia e investigación multiómica. Actualmente es investigador de la Escuela de Medicina Yale, centro de investigación biomédica y cuidados de la salud de la Universidad Yale, en Estados Unidos.

También es ponente el investigador Javier Sáez Valero, del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández, que mañana hablará de alzhéimer y covid-19.

La conferencia inaugural del congreso ha corrido a cargo del científico ilicitano Francisco Martínez Mojica que ha impartido una ponencia titulada ‘El viaje de CRISPR: Rastreando las raíces de una revolucionaria caja de herramientas genéticas’.

En la cumbre científica se van a abordar las últimas investigaciones y avances en torno al diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el Alzhéimer, el Parkinson o la ELA.

En la última sesión del congreso, que será el jueves por la tarde, se ha programado una mesa redonda en la que se tratará el abordaje y los recursos de apoyo en enfermedades neurodegenerativas en la que van a participar la Asociación de Familiares de Alzheimer de Elche, la Asociación Parkinson Elche y el Defensor del Mayor de Elche.