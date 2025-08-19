Elche obtiene una subvención de 2,1 millones de euros para completar la digitalización de toda la red de agua

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Aguas, ha anunciado que se les ha concedido la subvención de 2,1 millones de euros del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) y el plazo de intervención del proyecto será desde octubre de 2025 hasta junio de 2026, para mejorar la eficiencia hídrica desde la toma de agua hasta su depuración.

Esta subvención se destinará al proyecto ‘Elx Oasis’ al que se le añaden 1,1 millones de euros de Aigües d’Elx, y servirá para completar ese 15 % que les falta para que la digitalización de la red de agua quede controlada al 100 %.

Este proyecto de operaciones de abastecimiento, saneamiento, inteligencia y sostenibilidad mejorará la eficiencia en el sistema urbano del agua y será una forma de integrar en todo el ciclo del agua estas nuevas tecnologías que permiten controlar la calidad del agua y la distribución.

Esta digitalización permitirá controlar la eficiencia hídrica del municipio y evitará desplazamientos, ya que se podrán controlar los contadores desde la empresa, pues estará todo automatizado. Además, ampliará la búsqueda de fugas en la red de agua potable con la incorporación de la telelectura para los contadores de riego municipales y grandes consumidores.

En cuanto a la red de saneamiento de aguas residuales, permitirá llevar un control continuo y una vigilancia más estricta de los vertidos al medio ambiente.

Por otro lado, esta subvención también impulsará el Plan Antirriadas desarrollado por Aigües d’Elx, que digitalizará las zonas, para recibir, mediante herramientas informáticas centralizadas, información que ayudará a la toma de decisiones basadas en estos datos obtenidos que permitirán mejorar la gestión y calidad de los recursos hídricos, materiales y humanos.

Juan de Dios Navarro ha recalcado que “con este proyecto ‘Elche Oasis’, el municipio cumplirá con la normativa establecida de carácter medioambiental y situará a Aigües d’Elx en la vanguardia de la gestión inteligente en el ámbito urbano dentro del proyecto Smart City y la ciberseguridad”.