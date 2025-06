El Elche, obligado a armar un nuevo proyecto para el filial

La temporada del Ilicitano en Segunda RFEF no ha pasado desapercibida. El filial, tras lograr un ascenso con números de récord, ha firmado una permanencia holgada en la cuarta categoría. Incluso ha soñado con alcanzar los puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF. Bajo el mando de Ángel Donato, el equipo franjiverde ha desplegado un fútbol vistoso propio de un filial y poco habitual en la categoría.

El Elche está obligado a armar un nuevo proyecto, puesto que la columna vertebral del Ilicitano pone fin a su etapa en el Martínez Valero. La salida más llamativa es la de Ángel Donato. El preparador alicantino se despedía este domingo del club a través de redes sociales para emprender un nuevo reto en su carrera profesional. La marcha de Donato coincide con la salida de futbolistas como Iomar Vidal, Flavio Ferullo, Javi Gómez, Héctor Peña o Pablo García.

El primer paso será la contratación de un entrenador que sustituya a Donato. La dirección deportiva, con Pepe Contreras a la cabeza, y la propiedad buscan un perfil que mantenga la línea de las últimas temporadas. Todavía no se conocen las cifras económicas que el Elche destinará al fútbol base, pero el ascenso a Primera ha sido un impulso. Sin embargo, tampoco se espera un incremento considerable para la cantera.

Con el primer equipo en la máxima categoría, el objetivo debe ser pelear con el filial por la zona noble en Segunda RFEF. Tras un año de asentamiento en la categoría, el Ilicitano ya sabe que luchar por el ascenso no es imposible. El proyecto será prácticamente nuevo por la gran cantidad de jugadores que finalizan contrato.

Iomar Vidal se despedía este lunes del Elche. No continuará en el club tras una última temporada en la que las molestias le han impedido ser protagonista. La entidad franjiverde intentó renovarle el pasado verano, pero no se llegó a un acuerdo y tampoco pudo salir cedido a Primera RFEF. Era la intención del futbolista y su entorno: renovar para salir a préstamo. Las negociaciones no llegaron a buen puerto y las relaciones se tensaron. No ha habido sintonía entre el Elche y sus agentes.

Con Flavio Ferullo ha ocurrido algo similar. Es un futbolista prometedor e incluso Sarabia ha contado con él en algún entrenamiento. Jugará en el filial del Alavés. El atacante se ha decantado por el conjunto babazorro, a pesar de los esfuerzos del club ilicitano para seguir contando con sus servicios.

No serán las únicas salidas en el Ilicitano. Piezas clave como Javi Gómez, Pablo García, Héctor Peña, Marcos Montero o Oliver Jürgens también dejan el Elche. Nico Salvador tampoco sigue. El lateral izquierdo llegó a debutar con el primer equipo en Copa del Rey en La Constitución, en la victoria por la mínima del Elche sobre el Yeclano Deportivo.

A pesar de la gran cantidad de bajas que se producen en el filial, en el club transmiten tranquilidad. No es la primera vez que se arma un proyecto prácticamente desde cero. En esta ocasión, habrá que hacerlo en Segunda RFEF y con el primer equipo en la élite. No es un mal punto de partida.