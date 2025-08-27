El Elche nunca ha perdido contra el Levante en el Martínez Valero en Primera División

El Elche recibirá al Levante el próximo viernes 29 de agosto a las 19:30 horas en el estadio Martínez Valero, en su encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports. Será el séptimo enfrentamiento entre ambos equipos en Primera División en territorio franjiverde.

Los precedentes son favorables al conjunto ilicitano: en los seis partidos anteriores en el Martínez Valero en la máxima categoría, el Levante nunca logró ganar. El balance es de tres victorias locales y tres empates.

La última visita granota en Primera se produjo en la temporada 2021/22, en la jornada 5, con un empate (1-1). El triunfo más reciente del Elche en casa ante el Levante en la élite llegó en la campaña anterior, la 2020/21, con un gol de Lucas Boyé (1-0).

No obstante, en Segunda División la dinámica ha sido diferente. En los últimos cuatro duelos entre ambos, el Elche solo ha sumado dos puntos de doce posibles. El precedente más reciente fue especialmente doloroso: el Levante se impuso por 1-3 en el Martínez Valero, frustrando el ascenso directo virtual de los franjiverdes.

Eder Sarabia nunca le ha ganado a Julián Calero

Otro dato encima de la mesa es el duelo particular entre ambos entrenadores, Eder Sarabia y Julián Calero. En 5 enfrentamientos, el técnico vasco nunca le ha podido ganar al madrileño. El balance de resultados entre ellos son de cuatro derrotas de Sarabia, un empate, y cero victorias. Aunque será la primera vez que se vean los dos técnicos las caras en Primera División.