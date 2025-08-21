VISITA AL METROPOLITANO

El Elche nunca le ha ganado al Atlético de Madrid como visitante

En 29 enfrentamientos a domicilio, la entidad franjiverde tan solo ha logrado sumar puntos en 3 empates

Paco Torres

Elche |

El Metropolitano aspira a albergar la final de la Champions de 2027
El Metropolitano aspira a albergar la final de la Champions de 2027 | Getty

El Elche Club de Fútbol visita este sábado al Atlético de Madrid en la segunda jornada de LaLiga EA Sports. El partido se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, un estadio que históricamente ha sido muy hostil para los intereses franjiverdes. En más de cien años de historia, el conjunto ilicitano nunca ha conseguido ganar allí.

Los números reflejan la dificultad del reto. En 29 enfrentamientos contra los colchoneros en tierras madrileñas, el Elche solo ha logrado puntuar en tres ocasiones, todas ellas con empates. El resto, 26 encuentros, se saldaron con derrota. Además, la última vez que los ilicitanos consiguieron sumar como visitantes ante el Atlético fue en la temporada 1968/69. Aquel choque, disputado hace ya 57 años, terminó con empate a cero.

El balance en territorio rojiblanco es, por tanto, muy desfavorable: 3 empates y 26 derrotas. A pesar de ello, la moral del equipo dirigido por Eder Sarabia es alta después del empate frente al Betis en el debut liguero, en el que el Elche logró tener el dominio del balón ante un rival que juega la Europa League.

Aunque el último partido de liga entre ambos equipos se saldó con victoria franjiverde, en el estadio Martínez Valero. En la temporada del centenario, con el equipo ya matemáticamente descendido, los ilicitanos se impusieron por 1-0 gracias a un tanto de Fidel Chaves. El balance global de resultados queda con 13 victorias del Elche, 10 empates y 36 derrotas ante el Atlético de Madrid.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer