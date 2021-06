El Elche apuesta por Nike y ubicará su Tienda Oficial junto a la Puerta 0 del Martínez Valero

El Elche CF anunciará este mes el acuerdo alcanzado con la firma Nike para que se convierta en el spónsor técnico del equipo para las dos próximas temporadas. La entidad franjiverde dejará de lucir la marca Hummel y pasará a llevar en sus equipaciones el isotipo de la marca americana. Será la primera vez en su historia que consiga vestirse con la ropa de esta multinacional estadounidense, hecho que ha sido bien acogido, con enorme expectación, por parte de los aficionados franjiverdes. La noticia, avanzada por Cope, será confirmada en breve por parte del Elche CF.

Con este acuerdo firmado por la propiedad de Christian Bragarnik, el club pretende dar mayor importancia y relevancia a la venta de camisetas y elementos relacionados con los colores del equipo. Y para ello cambiará el modelo de negocio de la tienda oficial, ubicada ahora mismo junto a la Puerta 1-Miguel Quirant del estadio Martínez Valero. El proyecto contempla, para la próxima temporada, utilizar el local principal de la fachada de Tribuna, donde hasta el 31 de marzo se encontraba el Cala Negra.

Bragarnik se fija en otros estadios de Primera

Christian Bragarnik reconoció el pasado 13 de mayo, en su primera comparecencia pública en el estadio Martínez Valero, que "la tienda, al margen de la marca, me parece que para un club de Primera, con la importancia del Elche, no es acorde a lo que he visto en otros estadios de España". De ahí que quiera equipararla a la de otras sedes de equipos importantes de LaLiga.

Los propietarios de este restaurante recibieron la notificación del club a principios de 2021. Se les dio la opción de seguir hasta final de año, pero prefirieron centrarse en la actividad que mantienen con La Trobada, en los bajos de las torres de evacuación que hay las esquinas Tribuna-Fondo Norte y Preferencia-Fondo Sur. En ambos casos se trata de un lugar querido y frecuentado por aficionados, trabajadores y clientes de la zona. Este jueves ha sido el último día para retirar el material y la maquinaria de hostelería y dar paso al nuevo proyecto. Al Elche le gustaría contar con la nueva tienda Nike para la temporada 2021/22, aunque para ello debe trabajar rápido.

La Tienda Oficial del Elche, en la Puerta 0

La nueva Tienda Oficial del Elche CF contará con todo el material exclusivo de Nike y dará un diseño vanguardista a la fachada principal del Martínez Valero, junto a la puerta 0 del estadio. De ella se espera que suponga un elemento diferencial y de atracción para los aficionados que acudan, la temporada que viene, a los encuentros de Primera División. Nike también será la marca oficial que vestirá al Elche y a su cantera durante la temporada del Centenario de la entidad, en la campaña 2022/23.

Restyling del Martínez Valero

La Tienda Oficial del Elche CF no será el único cambio que se produzca en la imagen exterior del estadio Martínez Valero. La entidad está preparando un restyling para mejorar el aspecto del feudo franjiverde, con 45 años de historia y al que Bragarnik quiere remodelar por dentro y por fuera para ponerlo a la altura de los mejores campos del fútbol español. Será un proceso largo y programado, pero que se espera que pueda completarse a medida que el conjunto ilicitano se pueda ir consolidando en su proyecto de continuar varios años en la elite del fútbol español.