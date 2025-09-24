Elche: Neto, baja para Pamplona

Sarabia tendrá que recomponer el centro del campo del Elche en El Sadar. De cara al duelo en Pamplona contra Osasuna, Martim Neto se une a la baja de Rodrigo Mendoza. El portugués, titular ante Sevilla y Oviedo, acabó con molestias en el aductor el pasado domingo. Por su parte, el murciano está en Chile con la sub-20.

La falta de efectivos en la medular es evidente, pero Sarabia se ha mostrado tranquilo en la previa del choque en tierras navarras. Ha nombrado a Ali Houary, Febas o Diangana como alternativas en el centro del campo, sin descartar que algún delantero retrase su demarcación.

Lo lógico es que la medular esté formada por Aguado, Febas y Ali. El aragonés volvería al once tras dos jornadas con molestias, aunque ante el Oviedo ya dispuso de minutos. El canterano tiene muchas papeletas de regresar al equipo titular y Febas es inamovible. El catalán tuvo una actuación sobresaliente ante el Oviedo.

La baja de Rodrigo Mendoza ya se sabe que será, como mínimo, para los tres próximos partidos. Falta por conocer el alcance de las molestias de Neto, aunque todo apunta a que también causará baja en el encuentro ante el Celta de Vigo fijado para este domingo en el Martínez Valero.