Elche, muy presente en la primera edición de 'Alicante Pasión Cofrade'

Casi 3.000 músicos de la Comunidad Valenciana, Castilla-la Mancha, Andalucía, Murcia y Baleares, además de los cofrades de 17 semanas santas de Valencia y Alicante, participan entre el 24 y 25 de enero en la I feria cofrade en el recinto IFA – Fira Alacant, bajo el nombre de Alicante Pasión Cofrade.

La Agrupación Musical Nuestra Señora de la Asunción de Elche será la primera en poner sones a la feria, coincidiendo con la inauguración oficial prevista a las 11:00 horas, mientras que la apertura de puertas tendrá lugar a las 10:30 horas. Con esta elección, IFA - Fira Alacant quiere rendir tributo a todos los músicos presentes y, de manera especial, a los de Elche, ciudad de la que participan cuatro formaciones musicales.

El director general de IFA - Fira Alacant, Alejandro Morant, ha agradecido a todas las semanas santas participantes, a las bandas de cornetas y tambores, a las agrupaciones musicales y al resto de colectivos asistentes su implicación en la promoción y difusión del evento. Morant ha recordado que otro de los objetivos del evento es divulgar y promocionar la Semana Santa de España, declarada en 2017 Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial por el Gobierno de España.

Todo está preparado para que en el recinto ferial suenen los sones de formaciones como Los Gitanos de Sevilla, El Despojado de Jaén, El Carmen y La Santa Cruz de Almería, Los Colorados de Daimiel, Las Lamentaciones de Jumilla, La Coma de Paterna, La Humildad de Mallorca, La Cruz Roja de Tobarra, así como un espectáculo homenaje a la saeta y a las marchas flamencas a cargo de La Pasión.