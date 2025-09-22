El Elche, en la mesa de Real Madrid y Barcelona: los tres invictos de Primera

El Elche suma y sigue. El equipo de Eder Sarabia se impuso al Real Oviedo (1-0) en el Martínez Valero y continúa invicto en su regreso a Primera. Real Madrid, Barcelona y Elche son los únicos equipos que no han sufrido ninguna derrota tras las primeras cinco jornadas. El Espanyol se ha caído del 'selecto' grupo de conjuntos invictos en la máxima categoría.

El inicio de Liga del cuadro franjiverde es histórico. No le está pesando ser un recién ascendido y ha finalizado la jornada en quinta posición. Además, se ha impuesto a los dos equipos que ascendieron junto a él: Levante y Oviedo. Los valencianos y los ovetenses también se mantienen fuera de la zona de descenso, pero están muy cerca de los puestos rojos de la tabla clasificatoria.

El Elche pasará la semana en Europa... al menos hasta el jueves, ya que hay jornada intersemanal y a los de Sarabia les toca viajar hasta Pamplona. Con nueve puntos sumados de quince posibles, los ilicitanos ya son un equipo a tener en cuenta para sus rivales en Primera División.

Otra gran noticia para el Elche es el acierto de sus delanteros. André Silva vio puerta de nuevo. Entre Rafa Mir y André Silva han anotado cinco goles en cinco jornadas. El de Cartagena ha hecho tres dianas, mientras que el portugués ha marcado dos tantos. Rafa Mir se quedó cerca de perforar la meta del Oviedo, pero el larguero evitó por partida doble que continuase su idilio con el gol.

Además, hay futbolistas que están rindiendo a un nivel excelso en Primera División. Aleix Febas dio una 'masterclass' ante el Oviedo y fue el jugador que más kilómetros recorrió. Álvaro Núñez jugó de central y fue uno de los mejores, mientras que Iñaki Peña debutó como guardameta dejando la portería a cero.

El Elche no tiene demasiado tiempo para saborear el triunfo, ya que toca pensar en el duelo del jueves ante Osasuna. Será el primero de los tres, como mínimo, que habrá que afrontar sin Rodrigo Mendoza. El mediapunta murciano ya ha puesto rumbo hacia Chile con la Selección Española sub-20 para disputar el Mundial.