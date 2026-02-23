LA LIGA EA SPORTS

El Elche se mantiene fuera de descenso a pesar de su mala racha

La derrota del Mallorca en Vigo permite a los franjiverdes afrontar una nueva semana en zona de salvación

Felipe Canals

Elche |

Cepeda y André Silva pugnan por un balón en San Mamés con un defensa del Athletic Club.
El Elche celebraba este domingo el triunfo del Celta contra el Mallorca. Gracias a la victoria de los de Claudio Giráldez, el cuadro ilicitano se mantiene fuera de los puestos de descenso. Continúan con un punto de margen respecto a los de Jagoba Arrasate. Aún así, la mala dinámica de resultados es muy preocupante.

Los de Eder Sarabia aún no han ganado en 2026 y, junto al Espanyol, son el peor equipo de este año. Precisamente ambas escuadras se verán las caras este próximo domingo en el Martínez Valero. El Elche no gana desde el 21 de diciembre de 2025, ante el Rayo Vallecano.

La jornada ha sido negativa para los equipos de la parte baja de la tabla. El Valencia caía en Villarreal y el Mallorca perdía en Vigo. El Levante, goleado en el Camp Nou, cada vez lo tiene más complicado. El colista Real Oviedo rascó un punto insuficiente en Anoeta, aunque cuenta con un partido menos y aún confía en engancharse a la lucha por la permanencia.

Los que parece que cogen aire son Sevilla y Rayo Vallecano. Los hispalenses ya se colocan con 29 puntos, mientras que los madrileños lograban un meritorio empate en La Cartuja y tienen el partido aplazado ante el Oviedo para situarse en una zona tranquila. El Rayo-Oviedo se recuperará el miércoles 4 de marzo.

El Elche estuvo cerca de rasca un empate de San Mamés, pero el tanto de penalti de Guruzeta en el tramo final rompió la igualada. No fue un buen partido de los franjiverdes, que apenas inquietaron la meta de Unai Simón. El gol del Elche llegó de penalti y Dituro fue el mejor.

Los ilicitanos necesitan un triunfo para volver a creer en sus posibilidades. La próxima jornada, el Mallorca juega antes que el Elche. Si los bermellones ganan en Son Moix a la Real Sociedad, el equipo de Sarabia saltará al césped ante el Espanyol en zona de descenso.

