El Elche mantiene su apuesta por el dominio ante el Betis

El conjunto de Eder Sarabia impuso su sello con un 68 % de posesión y más de 680 pases en el Martínez Valero

Paco Torres

Elche |

El Elche mantiene su apuesta por el dominio ante el Betis | EFE/Pablo Miranzo

El Elche volvió a mostrar que no negocia con su estilo. Eder Sarabia planteó el mismo partido que ya propuso la temporada pasada ante rivales como Sporting de Gijón, Eibar o Albacete: salir a dominar. Y así fue.

Las estadísticas reflejan ese dominio: posesión del 68 % frente al 32 % del Betis y más del doble de pases (683 de los franjiverdes por 323 de los verdiblancos). De ellos, 180 se produjeron en el último tercio del campo, con un acierto del 78 %. En este aspecto destacó Rodrigo Mendoza, que filtró varios balones peligrosos al área rival.

Los futbolistas que más contacto tuvieron con el balón fueron los tres más atrasados: Affengruber, Bigas y Aguado, siendo este último el más preciso, con un 94 % de acierto en el pase.

En cambio, Aleix Febas participó menos con balón de lo habitual. En esta ocasión su posición más adelantada dejó el protagonismo en la base de la jugada a Marc Aguado, lo que redujo las intervenciones del dorsal 14.

