El Elche y Lucas Boyé se reencontrarán en Mendizorroza

El partido de este domingo en Mendizorroza servirá para que el Elche y Lucas Boyé se reencuentren tras un verano en el que siempre ha corrido el rumor de que el punta argentino acabaría en el Martínez Valero. No fue así y el club franjiverde ingresó 1,8 millones de euros: fue traspasado por el Granada al Alavés por 6 millones de euros y la entidad ilicitana se guardó un 30% de una futura venta en 2023.

Lucas Boyé ha participado en cuatro partidos de Liga con el Alavés, disputando 193 minutos. Todavía no ha podido estrenar su cuenta goleadora. Este domingo apunta a la titularidad, puesto que Mariano Díaz llegará justo al choque ante el Elche. El sudamericano no guarda un buen recuerdo de su último partido ante los franjiverdes, ya que erró un penalti con el Granada el pasado mes de abril con empate en el marcador. El partido acabó en tablas.

La etapa más fructífera de la carrera de Boyé fue en el Elche. Llegó en 2020 tras al ascenso a Primera y vistió la casaca franjiverde en los tres cursos posteriores en la élite. En total, disputó 100 partidos con la camiseta del cuadro ilicitano. Marcó 23 goles y repartió 10 asistencias. Tras el descenso a Segunda, inició la Liga con el Elche pero se marchó traspasado al Granada. Se le vendió por más de 7 millones de euros por el 70% de sus derechos.

Por el gran cariño que se tienen ambas partes, la opción de su regreso este verano fue real. "Siempre me ha gustado Boyé y existió esa posibilidad", ha admitido Eder Sarabia este viernes en la previa del Alavés-Elche. Sin embargo, ha dejado claro que la operación "no era barata" y el argentino, por tanto, no recaló en el Martínez Valero. En cambio, llegaron Álvaro Rodríguez, Rafa Mir y André Silva.

No le está yendo nada mal al Elche con sus delanteros. Mir y Silva ya llevan tres tantos cada uno. Falta por estrenarse Álvaro Rodríguez, aunque sus actuaciones están gustando mucho en la planta noble del club ilicitano. Se hizo una apuesta por firmarle en propiedad y quiere recuperar en el Martínez Valero su mejor versión. En Vitoria, con el punta al que también quiso el Elche como rival, tendrá una nueva oportunidad para estrenarse.