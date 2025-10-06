El Elche jugará en Murcia ante Los Garres en Copa del Rey

El Elche jugará en Murcia en la primera ronda de la Copa del Rey. Se medirá a Los Garres, equipo de Preferente Autonómica. La eliminatoria se disputará el martes 28, miércoles 20 o jueves 30 de octubre. Para los ilicitanos llegará en medio de dos salidas consecutivas en Liga, ante Espanyol y Barcelona.

La RFEF ha modificado los condicionantes del sorteo y ha establecido criterios de proximidad geográfica para evitar desplazamientos largos. Por ello, el Elche ya sabía que iba a tener un rival de Murcia, Andalucía o la Comunitat Valenciana. Finalmente, ha sido Los Garres el rival. Se trata de una pedanía de Murcia con cerca de 8.000 habitantes.

Los Garres juega sus partidos como local en Las Tejeras, aunque hay altas probabilidades de que se pueda disputar en un estadio con mayor capacidad para albergar más aficionados. Sería en el Enrique Roca. Para el Elche es un desplazamiento corto que hará por carretera en menos de una hora, por lo que no interferirá demasiado en la planificación de la semana y en los encuentros de Liga.

Real Jaén-Eldense

El Eldense, por su parte, visitará al Real Jaén en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Visitará La Victoria también entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre. Para los azulgranas llegará tras recibir al Real Murcia en Primera RFEF. El Jaén parece haberse adaptado bien a la cuarta categoría tras lograr el ascenso.