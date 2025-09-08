El Elche jugará cuatro partidos de Liga en apenas dos semanas

Cuatro partidos en dieciséis días para el Elche. Tras una semana de parón por selecciones, el equipo de Eder Sarabia tiene un intenso mes de septiembre por delante. El buen inicio liguero, con cinco puntos de nueve posibles, ha generado ilusión a la parroquia franjiverde y ha dado confianza para afrontar los próximos envites.

Sevilla, Oviedo, Osasuna y Celta serán rivales del Elche en las próximas semanas. El cuadro ilicitano visitará el Sánchez Pizjuán este viernes desde las 21:00 horas; recibirá al Real Oviedo el domingo 21 de septiembre a las 18:30 horas; viajará a Pamplona para jugar ante Osasuna en jornada intersemanal (jueves 25 de septiembre, 19:30 horas); y cerrará el mes con la visita del Celta al Martínez Valero (domingo 28 de septiembre, 16:15 horas).

Estos cuatro partidos servirán para evaluar el fondo de armario de la plantilla franjiverde. Eder Sarabia ya demostró el curso pasado que pocas veces repite once, por lo que previsiblemente habrá rotaciones y minutos para casi todos. El técnico del Elche está pendiente del Mundial sub-20 de Chile: Héctor Fort, Rodrigo Mendoza, Ali Houary y Adam Boayar podrían ser citados.

Para el duelo en Sevilla, Sarabia podrá echar mano de Rafa Mir y Adrià Pedrosa. Tanto el delantero como el lateral están cedidos por la entidad hispalense, pero no hay 'cláusula del miedo' en sus contratos. Rafa Mir estará en el once tras su gran inicio y Pedrosa podría debutar en Liga.

La falta de descanso no será una excusa en este intenso mes de septiembre. El Elche tendrá, como mínimo, cuatro días entre los encuentros. La excepción será el partido ante el Celta. Pasarán menos de 72 horas entre los duelos frente a Osasuna y Celta. Sin embargo, los gallegos llegarán con menos tiempo de descanso: se medirán al Stuttgart en Europa League el jueves 25 de septiembre a las 21:00 horas.