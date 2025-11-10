Elche instala un sistema de alarmas sonoras a la población en "puntos críticos" ante posibles emergencias

El Ayuntamiento de Elche ha impulsado la instalación de un sistema de alarmas propio, pionero en el país, para alertar a la población de posibilidad de riadas.

Se trata de un sistema integrado por seis alarmas sonoras que se van a instalar en puntos de los barrancos de San Antón, del Grifo y de Los Arcos. En cada uno de ellos se colocarán dos sirenas.

Los sistemas de aviso por alarmas que han comenzado a instalarse tienen un radio alcance de alrededor de tres kilómetros y lanzan un mensaje de alerta a la población, al igual que se lleva a cabo en otros países ante situaciones de emergencia.

La mayoría de las sirenas que se están instalando tiene una potencia de 600 kilovatios, al tiempo que esa capacidad se va a duplicar en algunos casos.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha explicado que la activación de esas alarmas para alertar a la población de, por ejemplo, riesgo de riadas, la decidirá el Centro de Coordinación Municipal, el CECOPAL, que es un órgano del que forman parte, entre otros, la Policía Local y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil y los servicios de emergencias.

Durante la presentación del nuevo sistema de alarmas por sirena que ha impulsado el Ayuntamiento de Elche, el alcalde ilicitano ha destacado que la medida “puede parecer excesiva” pero, ha incidido, “no lo es” ya que, ha defendido, “ante una inundación, una crecida del barranco o emergencia derivada de caudal desbocado en un entorno difícil, la alarma va a servir para advertir a la población”. Para Pablo Ruz, ante una situación de esas características, “toda prevención es poca”.

Actualización del Plan Municipal de Emergencias

La instalación del sistema de alarma en el entorno de los cauces de los barrancos es una medida que se va a completar con la actualización del Plan Municipal de Emergencias y con el impulso de acciones formativas en la población en torno a las alertas y la forma de actuar ante ellas, según ha avanzado César Zaragoza, el Comisario Principal de la Policía Local de Elche.

La previsión con la que trabaja el equipo de gobierno es la de que a lo largo de los primeros meses del próximo año se puede tener completada la instalación del conjunto de sistema de vigilancia de los tramos urbanos de los barrancos, que tendrá sirenas y cámaras de vídeo.