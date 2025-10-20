El Elche se hace fuerte en el Martínez Valero

El Elche sigue invicto en el Martínez Valero. El feudo franjiverde es un fortín y, de momento, ningún equipo ha podido salir con todo el botín de tierras ilicitanas. De hecho, los de Sarabia han sumado en casa once de los catorce puntos que tienen en el casillero. Casi el 80% de sus puntos.

Solo Betis y Athletic Club han podido rascar algo en Elche. Los franjiverdes han superado a Levante, Real Oviedo y Celta de Vigo. Además, tan solo han encajado dos tantos en el Martínez Valero. Los ilicitanos se sienten cómodos ante su afición.

El objetivo ante el cuadro vasco era lograr la victoria para sumar cuatro triunfos consecutivos en casa, algo que no sucede desde hace casi cincuenta años. El Elche se ha quedado a las puertas de igualar otro registro histórico, pero el punto ante un equipo de Champions se da por bueno.

La mala noticia es que hasta dentro de tres semanas no volverá a jugar en el Martínez Valero. Ahora toca afrontar dos salidas consecutivas: Espanyol y FC Barcelona. En medio, la primera ronda de Copa del Rey ante Los Garres en el Enrique Roca de Murcia. Tras las dos salidas seguidas a Barcelona, el Elche jugará dos encuentros consecutivos en su feudo: Real Sociedad y Real Madrid.

El Martínez Valero registró la mejor entrada de la temporada ante el Athletic Club. 29.043 espectadores se dieron cita en Elche, aunque hubo más de un millar de seguidores rojiblancos. Se aprovechó el tirón del conjunto de Valverde en la provincia. La entrada superó a la del debut ante el Real Betis.