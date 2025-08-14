Elche gasta más de 800.000 euros en pólvora

Elche ha vivido un año más su tan esperada Nit de l’Albà; los ilicitanos y las ilicitanas han disfrutado del espectáculo pirotécnico en ofrenda a su patrona: la Virgen de la Asunción.

Este año la Nit de l’Albà ha supuesto el lanzamiento de 9.283 kilos de pólvora entre la cohetá oficial, palmeras oficiales, carretillas, Palmera de la Virgen y los artículos pirotécnicos adquiridos por los ilicitanos. Esto supone cerca de 750.000 kilos más respecto al año anterior.

En cuanto al gasto, el Ayuntamiento ha abonado 173.500 euros, sin contar el dinero abonado en palmeras particulares, mientras que en las tiendas se han desembolsado 631.875 euros en artículos pirotécnicos para este evento, siendo 66.950 euros en carretillas y 564.925 euros en otros artículos. El total gastado asciende a más de 805.000 euros, lo que supone un incremento de 145.495 euros en comparación con 2024.

El alcalde, Pablo Ruz, después de este espectáculo pirotécnico, manifestó que "probablemente estamos hablando de la mayor manifestación cultural, festiva, religiosa y estética del mundo en cuanto a la pólvora". Además, también recalcó la cantidad de pólvora utilizada este año, pues se incrementó casi una tonelada con respecto a 2024.

No obstante, en ciertas zonas el espectáculo se ha visto afectado por el humo, ya que la falta de viento ha impedido su disipación y ha dificultado la visibilidad de la Palmera de la Virgen debido a la falta de nitidez.