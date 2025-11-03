El Elche le ganó la posesión a un Barça que no la perdía en Liga desde 2023

El Elche cayó en Montjuic frente al FC Barcelona, pero fue fiel a su estilo ante el vigente campeón. Así lo constatan estadísticas como la posesión: los ilicitanos se la ganaron a los culés con un 51%. Hacía dos temporadas, desde noviembre de 2023, que el Barça no perdía la posesión en Liga. Fue en Anoeta ante la Real Sociedad y ese día el triunfo también cayó del lado azulgrana.

A muchos les sorprendió la valentía y el atrevimiento que los de Eder Sarabia mostraron frente al Barcelona. A pesar de recibir dos goles en apenas diez minutos, obra de Lamine Yamal y Ferrán Torres, el Elche no le perdió la cara al partido. Rafa Mir recortó distancias antes del descanso y en el segundo acto hubo opciones de rascar algo positivo.

No fue un partido de posesiones largas. Ya lo pronosticó Eder Sarabia en la rueda de prensa previa al duelo en Montjuic. El Barça 'mató' al Elche al contragolpe y aprovechando los errores defensivos de los franjiverdes.

Además de la posesión, el Elche también se impuso en el capítulo de pases. Registró 434 frente a los 412 de los blaugranas y logró completar con éxito 365, lo que supone el 84 % y veinticinco pases más que los que acertó a completar el Barcelona.

El Barça tuvo más saques de esquina y más remates a portería, aunque no estuvo muy por encima de los ilicitanos en ningún parámetro. Solo la calidad y el acierto de los delanteros desequilibró la balanza en un encuentro más igualado de lo esperado entre un recién ascendido y el vigente campeón.

El Elche afronta una semana corta con la mente puesta en el duelo de este viernes frente a la Real Sociedad. Los de Sarabia necesitan reencontrarse con el triunfo tras sumar solo un punto de los últimos doce disputados. El descenso sigue a cinco puntos. Después llegará el parón de selecciones y el duelo en el Martínez Valero ante el Real Madrid.