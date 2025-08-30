El Elche ficha al extremo Grady Diangana

El Elche ha anunciado este sábado por la tarde el fichaje del extremo Grady Diangana. El jugador congoleño, con pasaporte británico, tiene 27 años y firma por dos temporadas con el club franjiverde. Llega libre tras su paso por el West Bromwich Albion.

Será su primera experiencia fuera de Inglaterra, pues también jugó en el West Ham. El nuevo futbolista del Elche acumula 37 partidos en la Premier League y más de 170 encuentros en la Championship, la categoría de plata en Reino Unido.

La última temporada la jugó en la Championship, donde disputó 34 choques. Marcó cuatro goles y repartió tres asistencias. También participó en un duelo de la FA Cup.

Es internacional absoluto con la Selección de la República Democrática del Congo. De hecho, ha defendido la camiseta de su país en la Copa Africana de Naciones y en las eliminatorias para el Mundial.