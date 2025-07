El Elche CF Femenino presenta a su último fichaje, Sara Vijfhuizen.

El Elche CF Femenino ha anunciado la incorporación de Sara Vijfhuizen como primer refuerzo internacional de cara a la temporada 2025/26. La defensa central, nacida en Utrecht (Países Bajos) en 2000, llega procedente del Fortuna Sittard, equipo de la Eredivisie neerlandesa, máxima categoría del fútbol femenino en su país.

Vijfhuizen acumula experiencia en competiciones europeas y en el fútbol universitario de Estados Unidos, donde compitió con la University of Science and Arts of Oklahoma y con Providence College. En su etapa en Norteamérica fue reconocida con varias distinciones individuales, entre ellas All-American Honorable Mention y SAC Freshman of the Year, y participó en el torneo NCAA Nationals.

Formada en clubes como el D.O.S.C y el SV Saestum, logró proclamarse campeona de liga en Países Bajos antes de dar el salto al Fortuna Sittard. Ahora afronta una nueva etapa en la Segunda Federación española con el objetivo de consolidarse en la zaga del conjunto ilicitano.

La jugadora ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico liderado por Txema Expósito, y se suma al proyecto con el objetivo de aportar solidez, experiencia y visión táctica en un entorno competitivo.