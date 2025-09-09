El Elche Femenino se mide al Valencia en la Copa de la Reina

El Elche Femenino se mide este miércoles al Valencia en la primera ronda de la Copa de la Reina. Será desde las 18:30 horas en el Diego Quiles. El cuadro franjiverde estrenó el curso sumando un punto en Guadalajara. El proyecto se ha renovado con el nuevo técnico Txema Expósito.

Uxue Mendia, capitana del equipo ilicitano, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero en la previa del Elche-Valencia de Copa de la Reina. La jugadora vasca ha admitido el favoritismo del Valencia, pero confía en las opciones del Elche. El cuadro 'che' afronta una nueva etapa tras el descenso a la categoría de plata.

Mendia ha pedido el apoyo de la afición en el Diego Quiles de cara a este importante partido. El Elche repetirá este domingo, a las 11:00 horas, en casa ante el Huesca. Será el debut en el Diego Quiles en competición regular.