El Elche CF Femenino logra un triunfo clave en Reto Iberdrola; el Joventut desciende de categoría

FÚTBOL
TERCERA RFEF
CALLOSA DEPORTIVA 0-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
ELCHE ILICITANO 2-0 CD ACERO
PREFERENTE
PEÑA ILICITANA RAVAL 3-1 UNIVERSIDAD DE ALICANTE
NOVELDA CF 0-7 UD ILICITANA
DIVISIÓN HONOR
ELCHE 2-0 UNIÓN ARCHENA
REAL MURCIA 2-0 KELME
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B' 2-0 VALENCIA 'B'
RODA 'B' 3-0 INTANGCO
CELTIC ELCHE 0-3 ALZIRA 'B'
RETO IBERDROLA
ELCHE CF FEMENINO 1-0 SANTA TERESA BADAJOZ
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
UNIVERSIDAD ALICANTE 5-2 JOVENTUT D'ELX
BALONMANO
COPA DE LA REINA
EL CBM ELCHE, ELIMINADO EN SEMIFINALES POR MÁLAGA COSTA DEL SOL (24-32)
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE 30-31 CB MISLATA
BALONCESTO
LIGA EBA
CAROLINAS 62-59 CB ILICITANO
PRIMERA DIVISIÓN
ELCHE BASKET CLUB 69-68 SD EL PILAR