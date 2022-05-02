RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA

El Elche CF Femenino logra un triunfo clave en Reto Iberdrola; el Joventut desciende de categoría

Buen papel del CBM Elche en la fase final de la Copa de la Reina, a pesar de caer eliminado en semifinales

Onda Cero Elche

Elche | 02.05.2022 15:01

FÚTBOL

TERCERA RFEF

CALLOSA DEPORTIVA 0-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

ELCHE ILICITANO 2-0 CD ACERO

PREFERENTE

PEÑA ILICITANA RAVAL 3-1 UNIVERSIDAD DE ALICANTE

NOVELDA CF 0-7 UD ILICITANA

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 2-0 UNIÓN ARCHENA

REAL MURCIA 2-0 KELME

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B' 2-0 VALENCIA 'B'

RODA 'B' 3-0 INTANGCO

CELTIC ELCHE 0-3 ALZIRA 'B'

RETO IBERDROLA

ELCHE CF FEMENINO 1-0 SANTA TERESA BADAJOZ

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

UNIVERSIDAD ALICANTE 5-2 JOVENTUT D'ELX

BALONMANO

COPA DE LA REINA

EL CBM ELCHE, ELIMINADO EN SEMIFINALES POR MÁLAGA COSTA DEL SOL (24-32)

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE 30-31 CB MISLATA

BALONCESTO

LIGA EBA

CAROLINAS 62-59 CB ILICITANO

PRIMERA DIVISIÓN

ELCHE BASKET CLUB 69-68 SD EL PILAR

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