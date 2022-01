El PP de Elche exige de nuevo la finalización de las obras de dotación de la red de alcantarillado en Peña Las Águilas

LEER MÁS Las obras de la red alcantarillado de Peña Las Águilas avanzan a la espera que se ejecute el proyecto del colector principal

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Elche ha exigido una vez más la finalización de las obras de dotación de red de alcantarillado en la zona de Peñas Las Águilas, que aún tiene pendiente de ejecución la creación del colector principal, cuya financiación ha de correr a cargo del Gobierno central.

Manuel Mora, concejala del Grupo Popular, ha acusado a PSOE y Compromís de tener abandonados a los vecinos de Peñas Las Águilas y de prometer actuaciones que, tras seis años de gobierno municipal de ambas formaciones políticas, no se han ejecutado: “Ya está bien de promesas y de engaños, lo que necesitan los vecinos de Peña las Águilas son hechos”, ha afirmado la concejala del PP que ha añadido que “si no se construye el colector principal todo el desembolso realizado hasta la fecha de 3 millones de euros, con mas de 7 kilómetros de red construida, no servirán para nada, al igual que no servirá para nada el desembolso de numerosos vecinos para conectarse a la red de alcantarillado”.

“Cuando decimos que Carlos González -alcalde de Elche- es un político amortizado se fundamenta en hechos como estos, un político que ha sido incapaz de reivindicar ante el Gobierno de Pedro Sánchez la conclusión del alcantarillado; un político que ha vendido a bombo y plantillo su compromiso con la finalización de estas obras y que siguen igual que hace seis años; un político que ha abandonado a 300 familias que esperan el colector principal para conectarse y las 270 viviendas que esperan a que se presupueste por parte de González la red secundaria”.