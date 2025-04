El Elche espera tener la DIC aprobada antes de verano para iniciar el proyecto de la Ciudad Deportiva

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, ha asegurado que "probablemente este mes haya noticias positivas" con la Declaración de Interés Comunitario (DIC) de la zona donde se quiere iniciar el proyecto de la Ciudad Deportiva. De esta manera, antes de verano se tendría la aprobación. El club franjiverde lleva tiempo con los trámites administrativos para su obtención, ya que es el paso previo a la petición de licencia al Ayuntamiento.

Buitrago ha avanzado que el Consistorio no pondrá trabas, por lo que ese trámite no dilatará el inicio del proyecto. El mandatario del Elche no ha querido dar fechas concretas para el arranque de las obras. El presidente ha dado a conocer los avances este miércoles, junto al alcalde Pablo Ruz, en la sesión de entrenamiento del equipo de Sarabia con la presencia de cerca de 2.000 niños. Los colegios del municipio han podido disfrutar de una jornada diferente.

El Elche ha ido salvando diferentes trámites burocráticos en los últimos meses en el proyecto de la futura Ciudad Deportiva. Sin ir más lejos, como adelantó 'Alicante Plaza', en enero se consiguió el permiso ambiental. Bragarnik nunca se ha atrevido a dar una fecha para el inicio de las obras por la complejidad del proyecto, pero ahora parece que será una realidad en los próximos meses.

Urbanización del entorno del Martínez Valero

Por otro lado, el alcalde ha afirmado que se está a la espera de "un último papel" para empezar a licitar las obras de reforma de urbanización del entorno del Martínez Valero. El Ayuntamiento, con la participación del Elche, emprenderá las obras que, entre otras cosas, mejorarán el tráfico y los accesos al estadio. Según Pablo Ruz, supondrán "una transformación" y tendrán lugar este año.